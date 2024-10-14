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黎巴嫩真主黨說與企圖入侵的以軍發生交火
http://www.CRNTT.com   2024-10-14 10:10:22


　　中評社北京10月14日電／據新華社報導，黎巴嫩真主黨說在黎南部邊境地區與企圖入侵的以色列軍隊發生交火，交火仍在繼續。

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