澤連斯基“旋風”式訪問歐洲四國談了什麼？

中評社北京10月14日電／據新華社報導，繼9月訪問美國後，烏克蘭總統澤連斯基日前對歐洲四國進行“旋風”式出訪，為其提出的“勝利計劃”和爭取明年援助展開外交攻勢。澤連斯基出訪情況如何？此番外交努力有何成果？俄方怎樣看待此次訪問？



“旋風”式訪問情況如何



在短短48小時內，澤連斯基“旋風”式出訪英法意德四國。



10日，澤連斯基抵達倫敦與英國首相斯塔默和北約新任秘書長呂特舉行會晤。斯塔默表示他與澤連斯基“用了一整個上午”討論烏方的“勝利計劃”，但未透露計劃細節和英國立場。



當地時間10日下午，澤連斯基抵達巴黎與法國總統馬克龍舉行會晤。雙方討論了“勝利計劃”、彈藥援助、取消西方武器使用限制、武器聯合生產等議題，同意與西方盟友一起制定烏克蘭“勝利計劃”。



當地時間10日晚，澤連斯基抵達羅馬與意大利總理梅洛尼會晤。雙方就“勝利計劃”、俄羅斯被凍結海外主權資產處置、新的援助計劃及烏經濟恢復等議題進行了討論。



11日，澤連斯基抵達柏林與德國總理朔爾茨會晤。雙方就“勝利計劃”細節、聯合武器生產、落實明年雙邊安全合作協議等議題進行了討論。



此番外交努力有何成果



澤連斯基在訪問歐洲四國時提到的一個關鍵詞是“勝利計劃”。根據烏總統辦公室顧問波多利亞克的說法，“勝利計劃”就是一個通過政治、軍事、經濟和外交手段“迫使”俄方接受“真誠”談判的框架。