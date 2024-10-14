哥斯達黎加附近海域發生6.2級地震

中評社北京10月14日電／據新華社報導，哥斯達黎加西北部太平洋海域12日發生6.2級地震。目前尚無人員傷亡和財產損失報告。



據美國地質調查局地震信息網消息，地震發生於當地時間12日11時43分（北京時間13日1時43分），震中位於瓜納卡斯特省塔馬林多市西北41公里處海域，震源深度18.6公里。



哥斯達黎加地處太平洋沿岸，位於板塊交界地帶，是一個地震多發國。