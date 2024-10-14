中共代表團訪問俄羅斯

中評社北京10月14日電／據新華社報導，應俄羅斯統一俄羅斯黨邀請，中共中央委員、中央編辦主任李小新率中共代表團於10月9日至12日訪俄，分別會見國家杜馬統俄黨議員團主席瓦西裡耶夫、統俄黨最高委員會常委克利莫夫和聖彼得堡地方分部領導人等，深入宣介中共二十屆三中全會精神。俄方表示願持續深化兩黨交往，加強交流互鑒，促進各領域合作，助力兩國關係發展。