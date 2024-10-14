【
大
中
小
】 【
打 印
】
中共代表團訪問俄羅斯
http://www.CRNTT.com
2024-10-14 10:36:26
中評社北京10月14日電／據新華社報導，應俄羅斯統一俄羅斯黨邀請，中共中央委員、中央編辦主任李小新率中共代表團於10月9日至12日訪俄，分別會見國家杜馬統俄黨議員團主席瓦西裡耶夫、統俄黨最高委員會常委克利莫夫和聖彼得堡地方分部領導人等，深入宣介中共二十屆三中全會精神。俄方表示願持續深化兩黨交往，加強交流互鑒，促進各領域合作，助力兩國關係發展。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
習近平同普京就中俄建交75周年互致賀電
(2024-10-02 20:25:01)
東航“上海－喀山”直飛航線正式開通
(2024-09-29 18:18:45)
俄官員：中國是負責任大國典範
(2024-09-20 16:04:48)
俄國家杜馬副主席：中國是負責任大國典範
(2024-09-20 14:07:52)
中國將接管西伯利亞和遠東？駐俄大使駁斥
(2024-09-14 10:22:14)
王毅會見俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古
(2024-09-11 10:50:42)
中共代表團訪問葡萄牙
(2024-09-09 12:30:47)
李強會見俄羅斯總統普京
(2024-08-22 12:37:40)
李強同俄羅斯總理共同主持中俄總理定期會晤
(2024-08-22 12:36:39)
李強赴俄舉行總理定期會晤並進行正式訪問
(2024-08-21 16:27:32)