深圳邊檢多管齊下　確保通關順暢

中評社北京10月14日電／據大公報報導，



科學預測人流



•羅湖邊檢站主動對接駐地文旅部門及旅行社，通過旅遊團隊預報機制，科學預測重陽節當天超1.1萬人次香港居民報名參加旅行團，經羅湖口岸入境後乘坐大巴車等交通工具到周邊地區旅遊。



加開查驗通道



•重陽節假期期間，深圳灣邊檢站配置充足警力，根據客流情況及時加開查驗通道，做到快速削峰。



增設特別通道



•皇崗邊檢站增開多條“特別通道”，優先為老人、小孩和其他有困難的旅客辦理入境手續。