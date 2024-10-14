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深圳邊檢多管齊下　確保通關順暢
http://www.CRNTT.com   2024-10-14 09:53:17


　　中評社北京10月14日電／據大公報報導，

　　科學預測人流

　　•羅湖邊檢站主動對接駐地文旅部門及旅行社，通過旅遊團隊預報機制，科學預測重陽節當天超1.1萬人次香港居民報名參加旅行團，經羅湖口岸入境後乘坐大巴車等交通工具到周邊地區旅遊。

　　加開查驗通道

　　•重陽節假期期間，深圳灣邊檢站配置充足警力，根據客流情況及時加開查驗通道，做到快速削峰。

　　增設特別通道

　　•皇崗邊檢站增開多條“特別通道”，優先為老人、小孩和其他有困難的旅客辦理入境手續。 


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