﻿港人重陽小長假北上　深圳便民舉措暖心

中評社北京10月14日電／據大公報報導，節至重陽，敬老方知歲月長。10月11日至13日，恰逢香港重陽節公眾假期遇上周末，三天小長假時間裡，眾多港人與家中老人一起過關來到內地，除了日常的品美食、做按摩等“例牌”消費外，還增加了登高望遠、參加傳統非遺活動、帶長者逛醫療器械展等項目，在特別的節日，開啟敬老新體驗。



節日期間，深圳除了推出豐富多彩的免費活動，也出台了多項便民舉措。其中，深圳多個邊檢站通過對接駐地文旅部門及旅行社、科學預測出入境人流作出預案、開足邊檢通道、增設“特別通道”等方式，及時消化人流高峰，方便港人北上游玩。＼大公報記者 胡永愛



“這次假期剛好比較長，我們一大家子從香港出發，一路從深圳玩到中山、順德，老人家特別開心！”龍女士提前在深圳預定了一輛中巴，10月11日上午，司機在深圳灣口岸接上全家人，龍女士就帶著將近80歲的母親與舅舅等共9位家人開始了這趟旅程。



一個小時後，他們非常順暢地抵達了中山市。“這是家中老人第一次乘車體驗深中通道，他們很驚喜，沒有想到這條路修的這麼好、這麼快。”龍女士介紹，中山、順德以美食聞名，“這邊的按摩店也便宜，商場推出了很多活動，家人可以邊玩邊休息。”龍女士計劃在假期最後一天與家人前往深圳國際會展中心參加第90屆中國國際醫療器械博覽會，“有朋友告訴我們其中有一些中醫、康復器械等產品很適合老人，我們想去看看。”



敬老活動 體驗非遺文化



記者瞭解到，深圳在重陽節針對老人推出了很多免費活動。港人心中的深圳地標──地王大廈，在當天推出69層觀光廳對65歲及以上長者免費的活動，“從這裡能以獨有的高度欣賞秋日的深港風光。節日當天，的確有很多港人家庭攜老人來游玩。”地王大廈工作人員介紹。