金融界：財政部新政利好港股　內銀看俏

中評社北京10月14日電／據大公報報導，對於財政部公布將陸續推出一攬子增量政策措施，包括支持地方化解隱性債務風險、支持國有大型商業銀行補充核心一級資本、支持推動房地產市場止跌回穩等，分析相信，利好措施將會陸續出台，中長線對港股有刺激作用，內銀股看高一線。



立法會金融服務界議員李惟宏表示，內地此前已推出一系列措施支持市場，今次的逆周期調節措施對港股而言是正面訊息，特別是化解地方政府債務風險，以及促進國有大型商業銀行補充資本服務實體經濟，中長線來看將有正面影響。至於周一港股反應，則需要視乎投資者預期。



凱基亞洲投資策略部主管溫傑認為，對中長線股市的效果，仍要視乎具體規模及推出的時間，而將發行特別國債用於補充國有大型商業銀行核心一級資本，這將對內銀股具有支持作用，第一補充資本，第二互換便利之下，基金傾向會買入高息股，內銀股亦會受惠。



對於內地未有同時公布措施規模，光大證券國際證券策略師伍禮賢指出，近期內地連番出招振經濟穩樓市，一時間市況十分熾熱，監管層或傾向保持公布好消息的節奏，一步一步來做，料陸續有利好措施出台。星展香港高級經濟師周洪禮表示，財政部指出將支持經濟的方向，特別是穩定房地產市場的措施足夠，又認為房地產是現時經濟的關鍵，影響到消費信心。