外資大行：政策超預期　蓄勢加力可期

中評社北京10月14日電／據大公報報導，財政部12日表示，將在近期陸續推出一攬子有針對性增量政策舉措，對此，外資大行匯豐和內地券商銀河證券均認為，財政部最新政策公布超出預期，新一輪大規模增量政策正在路上，蓄勢待發。



經濟界專家表示，為激發中國經濟增長動能，財政部將保證必要的財政支出。未來財政政策的加碼擴張，將採取“先化債、再收儲、後擴張”的三步走戰略，相關政策的落地有利於提振信心、穩定預期，推動全年經濟社會發展目標任務的達成。＼大公報記者 倪巍晨



中央杠杆率空間充足 料增發超長期特別國債



匯豐點評報告認為，財政部發布內容超出該行期望，包括中央政府有意承擔部分地方政府債務，擴大地方政府專項債券用途，展現了應對現有挑戰的決心，以及政府有增加開支的意願，預計此後的全國人大常委會會議或國務院常務會議，將公布政策細節，估計其規模為2萬億元（人民幣，下同）。



申萬宏源證券首席經濟學家趙偉表示，發布會正面回應了年內的財政收支壓力問題，提出“通過採取綜合性措施，可以實現收支平衡，完成全年預算目標”。銀河證券宏觀團隊評論說，財政部提及的多項具體政策內容，以及官方積極表態實屬“預期之外”，預計相關政策涉及的工具體量至少在5萬億元以上，涉及新一輪化債、增發特別國債補充銀行資本金、彌補財政預算收支缺口等。鑒於當前“中央杠杆率空間充足”，預計2025年整體赤字率及超長期特別國債發行規模有望大幅提升。