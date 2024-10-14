財政部支持收購存量房　優化保障性住房供給

中評社北京10月14日電／據大公報報導，財政部副部長廖岷12日在國務院新聞辦發布會上表示，財政部與相關部門同向發力，聚焦促進房地產市場供需平衡，不斷優化財稅政策，推動房地產行業回歸平穩健康發展軌道。下一步，財政部將堅持嚴控增量、優化存量、提高質量，積極研究出台有利於房地產平穩發展的政策措施。



廖岷表示，允許專項債券用於土地儲備，支持地方政府使用專項債券回收符合條件的﻿閑置存量土地。支持收購存量房，優化保障性住房供給。財政部將持續加強財政政策與其他政策的協調，堅定不移推動房地產市場止跌回穩。＼大公報記者 張寶峰北京報導



廖岷表示，目前中國已出台的房地產政策中，包括需求端、供給端和化解風險三個方面。在需求端，主要是支持滿足居民多樣化住房需求、降低購房成本。在供給端，主要是支持優化保障性住房供給、兜牢民生底線。在化解存量風險方面，財政部門配合出台了“保交樓”專項借款政策，對3500億元人民幣專項借款予以貼息，去年以來已預撥貼息資金62億元人民幣，支持保障購房人合法權益。



消化存量 平衡房地產市場供需



談及財政政策在支持房地產市場發展方面的具體考慮，廖岷表示，第一，允許專項債券用於土地儲備。主要是考慮到當前各地﻿閑置未開發的土地相對較多，支持地方政府使用專項債券回收符合條件的﻿閑置存量土地，確有需要的地區也可以用於新增的土地儲備項目。這項政策，既可以調節土地市場的供需關係，減少﻿閑置土地，增強對土地供給的調控能力，又有利於緩解地方政府和房地產企業的流動性和債務壓力。



第二，支持收購存量房，優化保障性住房供給。考慮到當前已建待售的住房相對較多，我們主要採取兩項支持措施：一項是，用好專項債券來收購存量商品房用作各地的保障性住房。另一項是，繼續用好保障性安居工程補助資金，原來這個資金主要是用來支持以新建方式籌集保障性住房的房源，現在我們對支持的方向作出優化調整，適當減少新建規模，支持地方更多通過消化存量房的方式來籌集保障性住房的房源。通過這兩項措施，既可以消化存量商品房，促進房地產市場的供需平衡，又可以優化保障房的供給，滿足廣大中低收入人群的住房需求。