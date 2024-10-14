中評鏡頭：奇險天下第一山——華山

華山山腳（中評社 盧哲攝） 中評社華山10月14日電（記者 盧哲）正在陝西參加“多彩三秦 美麗陝西”兩岸媒體采風活動的兩岸媒體人13日來到中華五岳之一的華山，攀上西峰感受“西岳”的秀麗險峻與巍峨壯觀。



第五屆海峽兩岸（陝西）經貿科技合作大會12日在西安舉行開幕式。本屆陝台會以“構建開放新格局、發展新質生產力”為主題，聚焦陝西重點產業鏈，圍繞發展縣域經濟、民營經濟、開放型經濟、數字經濟，將舉辦投資考察、交流座談、文化參訪、項目簽約等一列活動，旨在為兩岸產業、企業合作發展搭建更有效發展平台，共譜合作發展新篇章。13日，參與報導第五屆海峽兩岸（陝西）經貿科技合作大會的兩岸媒體人參加“多彩三秦 美麗陝西”兩岸媒體采風活動，來到位於陝西省華陰市的華山，攀登其中的西峰。



華山以“奇、險峻、秀”馳名天下，素有“奇險天下第一山”之稱。西峰海拔2082米，是華山的主峰之一，是在地壘的基礎上發育成的陡峭山峰，因位置居西而得名。因為其峰巔的巨石形狀好似蓮花瓣，古代文人多稱其為蓮花峰、芙蓉峰。如今，“自古華山一條路”的華山西峰建設了十分先進的纜車，不必是身懷絕技的武林高手也能輕鬆來到山頂，只需少少攀登最頂峰的石壁，就能飽覽奇峰秀景。