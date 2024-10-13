山難者靴子出現在珠峰北坡　或屬於登山家歐文

中評社香港10月13日電／近日，奧斯卡獲獎紀錄片導演、美國資深戶外攝影師金國威向美國國家地理披露，其攝制團隊今年9月在位於中國西藏境內的珠穆朗瑪峰北坡發現一只靴子，這只靴子有可能屬於1924年最早嘗試攀登珠峰但殞命於此的英國登山家安德魯·歐文。



據瞭解，金國威當時正在進行美國國家地理的一個紀錄片拍攝項目，其團隊中還包括另外兩名攝影師和登山家。他們在絨布冰川範圍內發現了一只靴子，其中有人腳的遺骸。他們查看後當即認為這極有可能屬於歐文。



“我掀開襪子，看到有一個紅色標簽，上面縫有‘A.C. IRVINE’（A.C.歐文）的字樣。”金國威對美國國家地理說，他和同伴意識到了這一發現的重大意義。



新華社報導，英國登山家喬治·馬洛裡和安德魯·歐文被認為是世界上最早一批嘗試登頂珠峰的人，登山界名言“因為山就在那裡”便出自馬洛裡之口。1921年，來自英國的探險隊開始探索自北坡攀登珠峰的路線，隨後於1922年和1924年進行了兩次不成功的登頂嘗試。1924年6月8日清晨，馬洛裡和歐文出發向頂峰進發。當天下午，他們的隊友在雲層短暫散開時曾看到兩個人影出現在被稱作“第二台階”的海拔8600米附近，之後便再沒有人見過他們。歐文時年22歲。



馬洛裡的遺體於1999年被發現，而歐文的遺體下落一直不明。由於歐文當時攜帶了一部相機，其中或包含關於兩人攀登的重要證據，因此尋找歐文的遺物和遺體也頗受國際登山界關注。



金國威認為，此次發現的遺物和遺骸是首次找到有關歐文最終去向的證據。他對美國國家地理說，找到靴子幾天後，他們

注意到有烏鴉在打擾靴子，便向西藏登山協會詢問了是否可以將之帶下山體。獲得肯定答覆後，他們用一個冷藏箱將靴子帶下了珠峰，並將其交給了西藏登山協會。但在與美國國家地理的採訪中，他拒絕詳細說明發現地點，以防止“獵奇者”蜂擁而至。



金國威也與歐文的家人取得了聯繫，並從遺骸上提取了一個DNA樣本。美國國家地理披露，歐文的家人已自願提供DNA樣本用以比對。歐文的侄孫女朱莉·薩默斯認為，靴子和遺骸可能是被雪崩從山上掃下來的。