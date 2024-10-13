賀一誠祝賀岑浩輝當選澳門特區行政長官候任人

中評社香港10月13日電／澳門特區行政長官賀一誠13日對成功當選成為澳門特區第六任行政長官候任人的岑浩輝，致以最誠摯的祝賀。



新華社報導，賀一誠表示，澳門特別行政區第六任行政長官選舉依法有序進行，是澳門特別行政區貫徹落實“一國兩制”、“澳人治澳”、高度自治方針的充分體現。他感謝行政長官選舉委員會委員認真履行職責，完成選舉第六任行政長官的使命。



賀一誠指出，中央對於澳門特別行政區行政長官人選標準的要求是一貫的，就是愛國愛澳、中央信任、有管治能力、澳門社會認可。岑浩輝在選舉期間，發表了題為《奮發同行，持正革新》的政綱，其內容主軸是打造“法治澳門”“活力澳門”“文化澳門”“幸福澳門”，並在選舉期間通過各種競選活動，直接向澳門社會各界和廣大市民介紹政綱內容和未來施政理念，同時深入瞭解社情民意，可以說得到社會各界人士的廣泛認同和支持。



他表示，相信新一任行政長官定能帶領新一屆的特區政府和澳門廣大居民，持續推進“一國兩制”的實踐行穩致遠，推動澳門特區繼續取得下一階段的新發展。



賀一誠表示，將根據澳門基本法及《行政長官選舉法》的有關規定，在終審法院確認選舉的總核算結果，並在《澳門特別行政區公報》公告第六任行政長官選舉的結果後，即向中央人民政府提交報告並提請中央人民政府予以任命。他強調，現屆政府將全力配合新一任行政長官籌組新一屆政府的需要，共同確保政府順利換屆。