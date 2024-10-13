北京連續出台多項便利外國人服務措施

中評社香港10月13日電／今年下半年以來，北京市連續出台便利外國人在京服務措施，持續深化高水平對外開放。10月13日，恰逢北京市實施境外銀行卡刷卡過閘乘坐地鐵服務“滿月”，外卡過閘業務累計進站量已超過3萬人次。



9月13日，北京市在中國內地率先支持境外銀行卡刷卡過閘乘坐地鐵。外籍人士無需購票或下載相關App，只要持境外發行的萬事達卡（MasterCard）、維薩卡（Visa）就能刷卡過閘，乘坐北京市27條城市軌道線路和市郊鐵路S2線。



新華社報導，京投公司所屬北京軌道交通路網管理有限公司總經理方志偉13日告訴記者，截至10月12日24時，外卡過閘業務累計進站量3.14萬人次，日均1046人次。北京地鐵8號線、5號線、1號線八通線、2號線等是業務量排名靠前的線路；持外卡在售補票設備購買單程票或補票方面，1個月來，累計售補票1.74萬筆，日均579筆。



今年7月31日，為適應外籍人士支付習慣，滿足文旅體驗需求，北京還推出了“BEIJING PASS”卡，支持在北京軌道交通、公交、有軌電車、市郊鐵路、機場快軌、出租車及全國300餘座城市公共交通領域使用，還可在北京30處知名公園景區和20家指定商戶刷卡購票或消費。



北京金控集團所屬北京市政交通一卡通支付有限公司總經理聶文華介紹，截至目前，“BEIJING PASS”自試發行以來已辦理12979張，其中實體卡6031張，通過“SilkPass” App在線開通手機NFC卡6948張；累計交易筆數達11.7萬次，公共交通場景使用頻率最高。此外，在天壇、十三陵、頤和園、八達嶺長城、味多美、物美等場景使用情況良好。



“‘BEIJING PASS’在海外社交媒體引起討論。很多網友稱讚卡面設計精美、使用便利且兼具紀念價值。這鼓勵我們做得更好，不斷向世界展示大國首都的智慧化、便捷化發展成果。”聶文華說。



記者還瞭解到，目前北京交通領域涉外服務水平持續提升，已有11條軌道交通線路、24座站點試點配置了翻譯機。同時車站工作人員定期開展外語口語培訓，為乘客提供更加準確、豐富的信息。公交線路上也實現了全覆蓋的中英文雙語報站，首汽約車、滴滴等出租、網約車服務平台推出英文版App，並且支持MasterCard、Visa等國際主流信用卡刷卡。



據悉，下一步，北京軌道交通還將推出支持境外手機號註冊的億通行國際版App，乘客可刷二維碼過閘乘車；公交、出租等也將不斷優化外籍乘客服務措施。