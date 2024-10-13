【
大
中
小
】 【
打 印
】
黎巴嫩真主黨說與企圖入侵的以軍發生交火
http://www.CRNTT.com
2024-10-13 17:39:49
中評社香港10月13日電／黎巴嫩真主黨13日在社交媒體上說，真主黨武裝在黎南部邊境地區與企圖入侵的以色列軍隊發生交火，交火仍在繼續。
新華社報導，黎真主黨說，以軍當天凌晨企圖從黎南部邊境拉米亞鎮入侵，真主黨武裝與以軍發生交火，以軍有人員傷亡。
另據黎巴嫩國家通訊社13日報導，以軍當天凌晨空襲了黎南部邊境地區，一座清真寺被炸毀。
以軍12日發表聲明說，過去一天，以軍在黎南部針對真主黨軍事設施及武裝人員開展軍事行動，打死約50名真主黨成員，並通過空襲和炮擊摧毀約200處真主黨目標。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
聯合國報告指認以欲“摧毀”加沙衛生系統
(2024-10-12 16:27:52)
以軍再向聯合國駐黎部隊開火 多國譴責
(2024-10-12 16:12:34)
法意西三國領導人譴責以色列襲擊聯黎部隊
(2024-10-12 16:09:54)
西方媒體稱海灣國家正就以伊局勢游說美國
(2024-10-12 11:56:16)
以色列上百名軍人提條件，威脅停止服役
(2024-10-12 09:36:25)
俄媒：伊朗討論退出《不擴散核武器條約》
(2024-10-12 09:16:56)
以色列襲擊聯黎部隊營地，多國提出抗議
(2024-10-11 12:21:28)
巴以衝突一年來 以戰爭成本升至274億美元
(2024-10-11 12:07:26)
以防長推遲訪美傳遞了什麼信號？專家分析
(2024-10-11 12:06:41)
從新一輪巴以衝突看未來戰爭
(2024-10-11 12:05:49)