黎巴嫩真主黨說與企圖入侵的以軍發生交火

中評社香港10月13日電／黎巴嫩真主黨13日在社交媒體上說，真主黨武裝在黎南部邊境地區與企圖入侵的以色列軍隊發生交火，交火仍在繼續。



新華社報導，黎真主黨說，以軍當天凌晨企圖從黎南部邊境拉米亞鎮入侵，真主黨武裝與以軍發生交火，以軍有人員傷亡。



另據黎巴嫩國家通訊社13日報導，以軍當天凌晨空襲了黎南部邊境地區，一座清真寺被炸毀。



以軍12日發表聲明說，過去一天，以軍在黎南部針對真主黨軍事設施及武裝人員開展軍事行動，打死約50名真主黨成員，並通過空襲和炮擊摧毀約200處真主黨目標。