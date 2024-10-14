京媒：“罷樑”失敗意料之中 仍需警惕

圖源：中天新聞 中評社北京10月14日電／此間京彩台灣公眾號昨日刊發《“罷樑”失敗意料之中，“黨爭”式罷免仍需警惕》一文，以下是全文內容：



今日（13日）下午，島內備受關注的罷免中國國民黨籍基隆市長謝國樑案（以下簡稱“罷樑案”）塵埃落定，結果不同意票超過總投票數154496半數，折騰半年之久的“罷樑案”終以失敗告終。



2022年11月，謝國樑於九合一選舉中戰勝民進黨候選人蔡適應當選基隆市長，並於同年12月25日就職。此後部分基隆市民以其未達成承諾政見及各種招標、活動爭議為由，成立了“山海公民拆樑行動”組織，訴求罷樑。2024年3月8日，該團體正式提出罷免程序，5月4日提議門檻通過，8月16日聯署門檻通過，罷免案成立。從提起程序至今，“罷樑”“挺樑”之爭沸沸揚揚，藍綠對決更趨激化。然而隨著時間的推移和事實的不斷披露，島內民眾逐漸從這種娛樂化的政治生態中抽離出更多的清晰認知，“罷樑案”失敗已是意料之中。



“罷樑”理由正當性經不起推敲



各類“罷樑”理由中，“基隆東岸商場爭議”可算“罷樑案”的導火線和核心論據。2024年，基隆市政府把基隆東岸廣場的委外經營權，從起初的大日開發公司轉交給微風集團。轉交時與大日公司簽約並擴建東岸廣場的主富公司（NET），聲明東岸廣場的擴建部分歸NET所有；但基隆市政府認為擴建部分歸政府所有，雙方發生產權糾紛。



然而在投票之前，法院與“財政部”皆已駁回大日公司與NET的主張，市政府已經“4連勝”。謝國樑奮力守護了基隆市民的財產不被財團侵占，已讓民眾看到，罷免案越來越沒有正當性。NET不斷通過各種程序營造市政府的負面輿論，多數市民對於“贏不了就翻桌”的作為難以苟同，因東岸商場案為由發起的“罷樑”動作也無法獲得市民認同。

