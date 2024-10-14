洪秀柱：祈願兩岸能夠攜手共創歷史的新業

中國國民黨前主席洪秀柱（中評社 盧哲攝） 中評社西安10月14日電（記者 盧哲）中國國民黨前主席洪秀柱12日在陝西西安出席第五屆海峽兩岸（陝西）經貿科技合作大會開幕式時致辭表示，陝西和台灣不在乎兩地相隔千里，擔心的是兩岸關係的倒退是否會阻斷了陝台的密切交流與合作。她指出，這幾年來由於兩岸關係嚴重的倒退，讓台灣錯失了與大陸開啟大合作與大交流的機遇。洪秀柱強調，兩岸沒有深仇大恨，衹有剪不斷的血脈相連，割舍不了的歷史文化和民族的情懷。她再次呼籲，祈願兩岸能夠攜手共創歷史的新業，共同書寫最燦爛輝煌的未來篇章。



洪秀柱在致辭中說，陝西擁有悠久的歷史和文化的傳承，是古代絲綢之路的起點，是“一帶一路”的重要節點。今天的陝西，也是中國大陸的科技大省。近年來，陝西積極地推動產業升級和現代化的轉型，在航空、汽車、裝備製造、旅遊、文旅等等領域的崛起，表現的非常亮眼。陝西以機械、航空航天、紡織電子、醫藥、能源、食品為主體，已經形成了門類齊全的工業體系。同時，陝西的科教資源非常豐厚，擁有百餘所高校，千餘家科研機構，上百萬的專業技術人才，良好的教育和科技的實力，為陝西培養著數量眾多而且經驗豐富的科研和專業技術的人才，為產業的發展儲備了充沛的人力資源。



洪秀柱說，陝西樹立下成功的典範在於人才的培育和政策正確的導引，而台灣以前所締造的經濟奇跡，以及半導體產業領先的專利技術與全球布局的銷售通路，也一樣是歸功於人才的培育和發展策略的成功。“海峽兩岸對於科技創新都有彼此的精彩和成就，如果我們能夠攜手合作，強強聯手，必然能夠結合自身的優勢，讓兩岸的科技產業以及創新發展更為飛速進步。”洪秀柱指出，只是非常遺憾，這幾年來由於兩岸關係嚴重的倒退，讓台灣錯失了與大陸開啟大合作與大交流的機遇。“雖然如此，但是近年來，台商在我們中國大陸的投資，高科技產業的占比仍然不斷地提高，投資地域逐漸有向中西部轉移的新趨勢。我們希望本屆陝台會與會的兩岸企業家們能夠把握陝西的三大優勢，攜手建構開創新格局，發展新質生產力。”



洪秀柱提出三個建議：第一，要能夠發揮陝西的產業與人才的優勢，運用創新的技術完善在地產業的連接，培育高端人才；吸引資金，持續優化陝西的投資環境，並且支持企業發展跨境業務與經貿聯繫，促進內陸邁向開放型經濟的新格局。