李強同越南總理共同出席中越企業代表座談會

當地時間10月13日，國務院總理李強在河內同越南總理範明政共同出席中越企業代表座談會。（圖源：新華社） 中評社北京10月14日電／據新華社報導，當地時間10月13日，國務院總理李強在河內同越南總理範明政共同出席中越企業代表座談會。



在聽取兩國企業代表發言後，李強表示，近年來，在雙方共同努力下，中越關係穩健發展，務實合作成果豐碩。中越作為社會主義傳統友鄰，各自發展對彼此是重要機遇。經貿合作一直是中越合作的突出亮點，也是推進兩國關係的重要動力源泉。展望未來，兩國的發展戰略持續對接、互聯互通持續加強、互補優勢持續釋放，經貿合作還有更大空間待拓展，更大潛力待發掘。兩國社會制度相同、政治互信堅定，同時地緣相連、人緣相親，有著“同志加兄弟”的深厚情誼，為雙方合作奠定了牢固基石。



李強指出，希望兩國企業家們積極順應大勢，更好把握機遇，進一步加強合作，既實現企業自身更大發展，也為中越的共同發展貢獻力量。一是更加主動融入國家發展戰略對接，用足用好《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）、中國－東盟自貿區3.0版等多雙邊經貿合作協議和政策紅利。二是共促產業融合發展，深化雙方供需互嵌，構建穩定暢通的跨境產業鏈供應鏈。三是匯聚創新創造合力，加強產學研用全鏈條創新合作，特別是更多聚焦清潔能源、生物醫藥、人工智能等領域，共同培育壯大兩國發展的新動能。



範明政表示，在兩黨兩國最高領導人引領下，越中關係日益走深走實，邁入構建越中命運共同體新時代。中國是越南最大的貿易夥伴，越南是中國在東盟內最大貿易夥伴，經貿合作成為兩國友好關係的亮點和重要支柱。越方願同中方本著互利共贏精神，進一步發揮互補優勢，充分挖掘潛力，著力提升企業合作水平，推進金融、科技、投資、交通基礎設施、數字經濟、綠色經濟、產供鏈聯通等領域合作，加強在區域經濟一體化框架內的協作。越南政府將繼續為企業提供良好營商環境，歡迎中國企業繼續擴大對越投資。期待兩國企業積極加強對接，共同推動兩國務實合作走向深入，助力雙邊關係和越中兩國各自發展進程。



與會企業代表表示，兩國最高領導人的戰略引領為中越經貿合作注入強勁動力，共建“一帶一路”倡議同“兩廊一圈”戰略高度契合，兩國商界看好在彼此市場發展前景，對深化合作抱有堅定信心，願搶抓機遇，推動在金融、交通基礎設施建設、數字經濟、綠色能源、通信、物流等領域的合作向更深層次、更高水平發展。