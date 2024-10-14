李強同越南總理範明政會談

當地時間10月13日，國務院總理李強在越南政府駐地同越南總理範明政舉行會談。（圖源：新華社） 中評社北京10月14日電／據人民日報報導，當地時間10月13日，國務院總理李強在越南政府駐地同越南總理範明政舉行會談。



李強表示，今年8月，習近平總書記、國家主席同蘇林總書記、國家主席舉行會晤，為中越關係發展擘畫了新藍圖，注入了新動力。中方願同越方一道，落實好兩黨兩國最高領導人重要共識，保持高層溝通，持續增進互信，秉持睦鄰友好初心，堅定道路制度信心，增強團結合作決心，不斷拓展全面戰略合作，深化具有戰略意義的中越命運共同體建設。



李強指出，中越同為發展中國家，都處在現代化建設的關鍵時期，中方堅定支持越南走穩走好符合本國國情的社會主義道路，願同越方加強發展戰略對接，充分發揮中越雙邊合作指導委員會機製作用，落實好共建“一帶一路”倡議和“兩廊一圈”框架對接合作規劃，深化互聯互通、貿易投資以及旅遊、醫療、防災減災等領域合作，擴大本幣結算合作，拓展數字經濟、綠色發展等新興產業合作，不斷推動各領域合作提質升級。雙方要以明年中越建交75周年和“中越人文交流年”為契機，進一步深化人文交流，增進兩國人民特別是年輕一代的相互瞭解和感情，讓中越友好事業代代傳承。雙方要堅持友好協商，妥善處理分歧，擴大海上合作。中方願同越方加強在聯合國、亞太經合組織等多邊平台的協調配合，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展，維護廣大發展中國家利益，引領國際社會一道構建人類命運共同體。



範明政表示，越中有著同志加兄弟的親密關係，傳統友誼歷久彌新。中國是匯集越南所有對外政策優先方向的唯一國家，發展對華關係是越南黨和政府的頭等優先和戰略選擇。越方恪守一個中國原則，支持中國發展壯大，支持習近平主席提出的系列全球倡議。感謝中方長期以來為越提供的支持和幫助。明年是兩國建交75周年，越方願同中方以兩黨兩國最高領導人重要共識為引領，密切高層交往，加強發展戰略對接，推進金融、投資、農業、科技等領域合作，加快交通基礎設施互聯互通，探索跨境經濟合作區等新模式，拓展數字經濟、綠色發展等新興領域合作，密切教育、旅遊、青年交流。越方願同中方加強多邊協作，維護發展中國家共同利益。雙方要落實兩黨兩國高層共識，堅持通過友好協商妥善管控分歧，共同維護海上和平穩定。