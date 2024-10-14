穩增長擴內需風險　財政增量送來“及時雨”

中評社北京10月14日電／據澎湃新聞報導，化解存量隱性債務、補充國有大行資本金、支持樓市止跌回穩、加大民生保障力度……在10月12日召開的國新辦新聞發布會上，財政部部長藍佛安與三位副部長現場公布的一攬子財政增量政策圍繞穩增長、擴內需、化風險，精準施策、靶向發力，同時留足增量政策空間，一攬子財政增量政策既利當下、更利長遠。



多措並舉補“缺口”，財政政策將持續加力



面對經濟運行過程中的一些新情況、新問題，全年財政預算目標能否“達標”備受市場關注。對此，藍佛安在國新辦新聞發布會上釋放出完成全年預算目標的清晰信號，並透露將通過地方政府債務結存限額4000億元、加大國有資本經營收益調入規模、使用預算穩定調節基金等方式補充財力。



“整體看，目前已經明確的‘補缺口’資金已經達到6000億元，加上隨著經濟和物價水平溫和回升，年內補足財政收入缺口的難度不大。”財信研究院副院長伍超明對證券時報記者表示。根據估算，預計今年四季度全國一般公共預算支出增速將高達9.1%，本輪財政增量支出規模可拉動四季度經濟增速約0.7—0.9個百分點，拉動全年經濟增速約0.2個百分點。



CF40研究發布的最新報告顯示，從政府預算編制和執行的技術角度考慮，2024年可能需要追加6000億元資金，幫助一般公共預算支出目標完成率達到98%。這部分資金可以是追加的國債，也可以是從其他渠道籌集的資金。但需要明確的是，從廣義財政支出的角度出發，2024年無需追加任何財政資金就可以在剩餘的時間保障實現5%經濟增速。如果2024年追加了6000億元或者更高規模的增量資金，並且追加的資金加快支出，其結果很可能是其他財政資金會被結餘至明年使用。

