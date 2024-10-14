歐盟經濟所面臨的通脹壓力減輕，單純依靠貨幣政策。（圖源：大公報） 中評社北京10月14日電／據大公報報導，由於歐盟各成員國的政策取向分化，致使歐盟在制定投資審查、貿易政策和產業政策時常常出現“左右搖擺”的局面。雖然歐盟面臨重大危機，但卻難以啟動“徹底的變革”，反而落入到保護主義的“陷阱”，預計將削弱歐盟的投資優勢，並阻礙歐盟的產業升級，也不利於實現綠色和可持續目標。



據歐盟啟動對中國電動車加征關稅案的書面意見結果顯示，12個歐盟成員國支持，4個反對，11個棄權。這一結果再次凸顯歐盟內部在貿易政策上的“撕裂”現象。歐盟掀起的“關稅戰”顯然違背自身“戰略自主”的願景，最終將遭到反噬，加劇歐盟經濟低迷和地緣政治風險。



“逆全球化”思潮削弱歐元區的投資競爭力。歐盟在成立伊始以支持全球化和多元化而在全球市場獲利，但近年卻走向“逆全球化”潮流，映射歐洲日益嚴峻的政治右翼傾向和更加保守的政策取向。



保護主義必遭反噬



2020年10月，歐盟全面實施《外國直接投資審查條例》，雖強調阻止涉及安全或公共秩序風險的投資，但也日漸影響外國投資流入歐盟的整體流量。2022年歐盟的外商直接投資（FDI）流量首次為負，達到負848.3億美元，2023年僅恢復至586億美元，遠低於2019年的6273億美元。2023年7月，歐盟發布《歐洲經濟安全戰略》強調，成員國需要對歐盟經濟安全風險達成共識，並更好地利用現有工具。2024年1月，歐盟發布“歐洲經濟安全一籃子計劃”，以“去風險”、強化供應鏈韌性以及維護經濟安全為由，推出包括對外投資審查、出口管制等在內的五大類措施，進一步落實《歐洲經濟安全戰略》。



歐盟泛化“經濟安全”的措施具有很強的針對性，導致經濟體系壁壘化，加劇全球經濟和產業格局碎片化，展現歐盟內部不斷深化的“逆全球化”和保護主義思潮，但能否真正保護歐盟利益卻是未知數。