美國將向以色列提供“薩德”反導系統

中評社香港10月14日電／美國國防部13日說，美國將向以色列提供一套“薩德”反導系統並派遣相關美軍人員，以幫助以方提高防空能力。



新華社報導，美國國防部發言人賴德當天在一份聲明中說，上述決定是美國國防部長奧斯汀在美國總統拜登的指示下作出的，目的是在伊朗於4月13日和10月1日兩次對以色列發動導彈襲擊的背景下，幫助以方增強防空能力。這也是美軍近幾個月來在中東調整力量部署的一部分。



聲明說，這不是美國首次在中東地區部署“薩德”系統。去年10月7日巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）襲擊以色列後，拜登指示美軍向中東地區部署一套“薩德”系統。2019年，美國也曾向以色列提供一套“薩德”系統。



伊朗外長阿拉格齊13日在社交媒體上發文說，美國正向以色列運送數量空前的武器，還向以色列派遣士兵操作美制導彈系統，這也將美軍自身的生命安全置於危險中。他強調，近幾日伊朗為遏制地區出現全面戰爭作出了許多努力，但在保護伊朗人民和捍衞國家利益方面，伊朗沒有紅線。



伊朗本月1日向以色列發射大量彈道導彈，打擊以方軍事和安全目標，以回應以色列此前一系列襲擊暗殺行動。以色列防長加蘭特9日在視察軍隊時說，以色列將以“致命、精準、令人驚訝”的方式對伊朗發動報復打擊。