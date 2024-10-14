節省利息開支　港人可考慮定按計劃

大型銀行推出的定息按揭計劃，也是供樓人士的選擇之一。（圖源：大公報） 中評社北京10月14日電／據大公報報導，上月本港銀行調降最優惠利率（P），不論是使用H按或是P按的業主，供樓開支亦已進一步減低。其實除了銀行減P之外，當香港銀行同業拆息（H，HIBOR）跌至某個水平，使H按實際按息低於封頂息率，H按業主亦可即時慳息，那什麼時候才會出現這個情況呢？



先理解H按與HIBOR的關係，H按是作為基準的一種按揭計劃，一般以“H＋固定百分比”計算。另外，H按設有與P按計劃相同的封頂息率，一般以“P減固定百分比”計算。當“H加固定百分比”與封頂息率不對等時，業主便會以兩者當中較低的息率供樓。因有“進可攻、退可守”優勢，現時近九成按揭客戶傾向選擇H按計劃。



市場主流的H按計劃一般都是以“H加1.3厘”計算利息，封頂息率方面，以市占率最多的兩間大型銀行為例，他們的封頂息率為“P減1.75厘”，P為5.625厘，即實際封頂息率為3.875厘。



近期1個月HIBOR拆息為4厘左右，以“H加1.3厘”計算，實際利率為5.3厘，因為高於封頂息率3.875厘，H按業主便以兩者當中較低的息率，即封頂息率3.875厘供款。以貸款額500萬元，年期25年，如以封頂息率3.875厘計算，每月供款2.6048萬元。



中長期拆息反復回落



當“H加1.3厘”低於3.875厘，即HIBOR低於2.575厘（3.875厘減1.3厘），業主便可低於封頂息率3.875厘供款。假設HIBOR跌至2厘，實際利率為3.3厘，以3.3厘按息計算，每月供款將會下跌1550元至24498元。如果HIBOR持續下跌，每月供款亦會進一步下降。