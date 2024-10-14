長期資金入市　A股催生健康牛

A股行情回暖，成交金額以萬億元計，相信有不少長期資金入市，看好中國股票估值大修復。（大公報） 中評社香港10月14日電／大公報報導，內地穩增長的貨幣及財政政策舉措陸續推出，有利中國經濟保持長期向好及增強資本市場穩定性，持續吸引長期資金入市，支持內地A股催生健康牛市，預期今次上升周期會比以往為時更長、升幅更大。



中東地緣政治緊張局勢升級，市場憂慮以色列可能襲擊伊朗石油設施，油價隨時暴漲。國際貨幣基金組織警告，中東局勢不穩定，對全球經濟構成大影響。今年世界經濟﻿復甦動力不足，估計衹有約3%增長。不過，中國貨幣及財政政策操作空間大，有能力實現今年經濟增長目標。



財政擴張支持 經濟信心增強



繼減息、降准之後，中國財政部將推出一籃子有針對性的增量政策措施，增加經濟信心，擬一次性增加較大規模債務限額，置換地方政府存量隱性債務，加大力度支持地方化解債務風險。同時，發行特別國債，支持國有大型商業銀行補充一級資本，提升銀行抵禦風險和信貸投放能力，並且運用地方政府專項債券專項資金，推動房地產止跌回穩，包括支持用好專項債券來收購存量商品房，優化保障住房供給，又允許專項債券用於土地儲備，回收符合條件的﻿閑置存量土地。上述連串政策措施釋放財政政策加力支持實體經濟的積極信號。事實上，內地舉債、財政赤字還有提升空間，市場估計內地今年將增發一萬億元人民幣超長期國債及一萬億元人民幣地方專項債，財政擴張有利消費與投資，強化內需拉動經濟增長的動能。



互換便利落實 提升股市穩定性



A股國慶假期復市，在股票新開戶數目倍數增加以及破紀錄的數萬億元資金蜂擁入市之下，滬深股市保持運作暢順，上周滬綜指及滬深300指數急升後回吐約3%，未見出現非理性入市瘋炒的情況，似乎投資者表現較為理性，有利A股呈現長期升浪，孕育出健康牛市。事實上，內地貨幣及財政政策舉措效用逐步浮現，上周四正式落實人民銀行創設證券、基金、保險公司互換便利安排，可以滬深300成份股等資產向人行換入國債、央行票據，然後融資再投入股市，首期5000億元人民幣，操作規模可視情況進一步擴大。同時，據知互換便利期限一年，但到期可以展期，抵押品範圍亦視乎情況擴大，此舉可令內地股票市場可保持充裕流動性，支持A股長期向好。



人行是次推出互換便利安排可視為首個貨幣政策支持股市的政策工具，有助建立增強資本市場穩定性的長效機制，從而提高市場投資信心，吸引更多長期資金入市。由於上述互換安排只是以券換券方式進行，不是人行直接給錢，因而不涉及基礎貨幣投放，也不是所謂中國式QE（量化寬鬆貨幣措施）。值得留意的是，近日A股行情回暖，成交金額以萬億元計，相信有不少長期資金入市，看好中國股票估值大修復。



股市估值修復 升浪更長久



內地汲取過往A股瘋牛的經驗，預期監管當局會特別留意信貸資金炒股的違規活動、高杠杆炒股引發潛在風險，加上機構投資者在A股市場占比逐步增加，有理由相信今次A股上升周期會比以往為時更長久，升幅會更大。根據匯豐研究報告，自2005年以來，富時中國指數出現30次逾一成以上的升浪，平均為時76個交易日及38%的升幅，以目前入市資金規模之大、外資爭相加注中國的市況來看，A股升浪有望持續至明年首季，甚或更長時間。



內地A股保持健康慢牛的形態，將吸引更多境外投資者增倉中國股票，有望推動外資持有A股比重倍增至半成以上。