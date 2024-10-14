港島住宅奇形怪則　突破大眾想像

上圖：鴨脷洲海怡半島為十大藍籌屋苑之一，單位坐擁海景。下圖：海怡半島是典型的“鑽石廳”屋苑，在客廳、睡房擺放家具時要花點心思。（大公報） 中評社香港10月14日電／大公報報導，香港地少人多，寸金尺土，地產商為了在有限的土地上興建最多的單位，扭盡六壬，除了要符合地皮的地積比限制之外，還要顧及內籠布局、單位景觀、消防條例等多項因素，因而於上世紀80至90年代衍生出一批“鑽石廳”、“握手則”等特別戶型。



踏入千禧年代，“奇則”進一步演化，有“分體式”平台、一屋4個平台及露台等，可謂沒有不可能，衹有你想像不到。今期《趣味樓市》分為兩篇章，上篇先介紹港島區屋苑的“奇則”，下篇再介紹九龍和新界區各類奇形怪則。



海怡半島：鑽石廳側望海景



“奇則”並非新鮮事物，上世紀80至90年代落成的藍籌屋苑，發展商為了用盡每一寸空間，又或遷就景觀，一堆三尖八角的“鑽石廳”單位應運而生，鴨脷洲海怡半島、鰂魚湧康怡花園、藍田匯景花園及觀塘麗港城等堪稱表表者。這批“鑽石廳”業主，為了家居布局大傷腦筋，部分會度身定做家具，部分甚至放棄電視櫃，在墻上安裝可以180度旋轉的活動架，然後裝上電視，變成廣角廣播，既靈活又慳位，同時體現了窮則變、變則通的道理。



海怡半島在云云“鑽石廳”中屬於火鑽級數，因為要遷就客廳的開則，客廳向海部分的窗戶，其觀賞角度不是向外直望，而是要斜望，業主要麼走向窗前，要麼側身扭頭才能欣賞海景。



記得一名行家早年透過代理參觀海怡半島一個二手放盤，正是這種“鑽石廳”，他看完樓後激動地說：“很畸形，個則梯形已夠怪，擺放家具要很花心思，餐枱不能與墻拍齊，拍齊後未必夠位放置3人座梳化，好似玩七巧板。最奇怪是個窗，海景雖然在前面，但大窗開在側面，要打側身或扭頭才望到海景（一邊說一邊示範如何側頭），為何有這種設計，好畸形，哈哈！”說完他自己也忍俊不禁，大笑起來。