存量房貸利率25日起調整，可省多少利息？

中評社香港10月14日電／據央視新聞報導，今天，多家銀行陸續發布公告，10月25日起，將對存量個人房貸利率進行批量調整。除貸款在北京、上海、深圳等地區且為二套房貸款的情形外，其它符合條件的房貸利率都將調整為LPR(貸款市場報價利率)-30BP。北京、上海、深圳三個城市，由於首套房和二套房的貸款利率下限不同，存量房貸利率調整有所不同。



此次利率調整後，購房者房貸利率能降到多少?



在5年期以上貸款市場報價利率LPR保持3.85%不變的前提下：



假設在某二線城市，購房者當前房貸利率為貸款市場報價利率LPR不加點，即3.85%，調整後房貸利率為LPR-30BP，重定價後利率為3.85%-0.3%，即3.55%，比調整前下降了0.3%。以貸款金額100萬元、30年期、等額本息的房貸為例，調整後每月可節省支出約170元，總共節省利息約6.1萬元。



假設在某一線城市，購房者當前房貸利率為貸款市場報價利率LPR+55BP(貸款發放時首套房貸利率政策)，即4.4%，調整後房貸利率為LPR-30BP，重定價後利率為3.85%-0.3%，即3.55%，比調整前下降0.85%。以貸款金額100萬元、25年期、等額本息的房貸為例，調整後每月可節省支出約469元，總共節省利息約14.06萬元。



據統計，此次存量房貸利率下調預計惠及5000萬戶家庭，1.5億人口，平均每年減少家庭利息支出1500億元左右。