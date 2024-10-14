以軍坦克強進聯黎部隊駐地　聯黎要求解釋

中評社北京10月14日電／據新華社報導，聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（聯黎部隊）13日發表聲明說，當地時間當天凌晨4時30分左右，以色列國防軍兩輛坦克破壞位於拉米亞的聯黎部隊駐地大門，強行進入駐地，約45分鐘後離開。聯黎部隊已要求以色列國防軍對“令人震驚”的侵犯行為作出解釋。



聲明說，當天凌晨，該駐地的維和人員觀察到以軍三個排的士兵越過黎以臨時界線“藍線”進入黎巴嫩。4時30分左右，兩輛以色列梅卡瓦坦克破壞了駐地大門，強行進入駐地，多次要求駐地熄燈。聯黎部隊通過聯絡機制提出抗議，以軍坦克大約45分鐘後離開。



6時40分左右，同一駐地的維和人員報告附近有數發炮彈發射。由此產生的濃煙進入駐地後，15名維和人員受影響，包括皮膚過敏和胃腸道反應。受影響的維和人員正在接受治療。



聲明還說，以色列國防軍12日在黎巴嫩邁斯傑貝勒附近阻止了聯黎部隊一次重要後勤行動。



聲明表示，近日第四次提醒以色列國防軍和所有行為體，其有義務確保聯合國人員和財產的安全，並在任何時候都尊重聯合國房舍的不可侵犯性。任何蓄意攻擊維和人員的行為都嚴重違反國際人道主義法和聯合國安理會第1701號決議。聯黎部隊已要求以色列國防軍對“令人震驚”的侵犯行為作出解釋。



據報導，近日黎以衝突升級以來，已有5名聯黎部隊維和人員受傷。參與向聯黎部隊派遣維和人員的40個國家12日發布聯合聲明，強烈譴責最近對聯黎部隊維和人員的襲擊。