美星艦第五次試飛　“筷子”成功回收助推器

“星艦”第五次試飛。（圖源：央視新聞） 中評社北京10月14日電／據新華社報導，美國太空探索技術公司新一代重型運載火箭“星艦”13日實施第五次試飛。火箭助推器在降落時由發射塔上被稱作“筷子”的機械臂“夾住”，首次實現在半空中捕獲回收；飛船濺落在印度洋。



太空探索技術公司的直播畫面顯示，美國中部時間13日7時25分（北京時間20時25分），“星艦”從位於美國得克薩斯州博卡奇卡的基地發射升空，不久後，火箭第一級助推器和第二級飛船成功分離。發射約7分鐘後，助推器返回發射場，成功被發射塔機械臂捕獲。



發射約65分鐘後，飛船在印度洋濺落。直播畫面顯示濺落現場有煙霧和火光，但截至發稿時，未獲關於飛船的詳細信息。



“星艦”火箭總長約120米，直徑約9米，由兩部分組成，第一級是長約70米的“超級重型”助推器，第二級是“星艦”飛船，兩級均可重復使用。該火箭的設計目標是將人和貨物送至地球軌道、月球乃至火星。



這是“星艦”的第五次試飛。今年6月第四次試飛時，火箭第一、二級成功分離，分別按計劃落入墨西哥灣和印度洋。本次太空探索技術公司使用機械臂捕獲助推器，這種方式有助更快地回收、重復使用助推器，提高“星艦”發射頻率。