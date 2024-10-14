40個國家聯合譴責對聯黎部隊維和人員襲擊

中評社北京10月14日電／據新華社報導，參與向聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（聯黎部隊）派遣維和人員的40個國家12日發布聯合聲明，強烈譴責最近對聯黎部隊維和人員的襲擊。



這份聯合聲明由波蘭常駐聯合國代表團發布在社交平台上，由印度尼西亞、意大利、印度、法國、中國、西班牙等派遣國聯合簽署。聲明說，這種行為“必須立即停止”，同時應對襲擊進行“充分調查”。



聲明重申全力支持聯黎部隊，其主要目標是在黎巴嫩南部及中東地區實現穩定和持久和平。“我們敦促衝突各方尊重聯黎部隊的存在，這意味著各方有義務在任何時間保證其人員安全。”



據報導，近日黎以衝突升級以來，已有5名聯黎部隊維和人員受傷。聯黎部隊12日說，該部隊納古拉總部一名維和人員被附近進行中的軍事活動的槍彈擊傷。斯里蘭卡軍方發言人11日證實，聯黎部隊兩名斯里蘭卡籍維和士兵遭以軍襲擊受傷。聯黎部隊10日發表聲明說，以軍向聯黎部隊納古拉地區司令部的一座哨塔開火，造成兩名維和部隊人員受傷。



聯黎部隊根據安理會1978年通過的第425號決議建立。2006年8月，安理會在黎巴嫩與以色列衝突後通過第1701號決議，決定擴大對聯黎部隊的任務授權，增加兵力配備，以維護黎南部地區安全。