共生共贏　中國品牌助力越南產業轉型升級

10月12日，員工在越南北寧省隸屬上海廣為電器集團的越南特為有限公司工廠作業。（圖源：新華社） 中評社北京10月14日電／據新華社報導，“前18個月是沒有盈利的。”TCL實業亞太營銷本部越南分公司總經理丁緯日前對記者這樣介紹企業在越南發展的初期情形。通過為本地消費者量身打造產品，這家中國企業逐步獲得越南市場認可，助力當地產業轉型升級，並攜手越南夥伴走向國際市場。



1999年，TCL收購香港陸氏集團在越南同奈省投資建設的彩電工廠，建成在海外的第一個彩電生產基地。彼時，TCL在越南的品牌認知度幾乎為零。



丁緯介紹，公司針對越南市場研發了一款防雷電視，能在複雜氣候和地形中保持強接收信號。公司員工用摩托車載著一台台電視走村入戶，以“農村包圍城市”策略不斷開拓市場。



如今，TCL在越南可謂家喻戶曉。2023年，TCL占有越南市場14.4%的份額，處於本地電視市場第一梯隊。



這背後是TCL“越南製造”能力的提質升級。2019年，年產能20萬台的同奈工廠正式退役，年產能數百萬台、輻射東南亞等市場的平陽工廠開始服役。2022年，新工廠第1000萬台產品下線……



TCL攜手越南合作夥伴走向全球市場是中國企業深耕越南電子產業的縮影。越南統計總局數據顯示，電子、計算機及零部件在該國出口總額中占比持續擴大，顯著促進越南整體出口增長。2023年，電子、計算機及零部件出口額在越南出口額超過100億美元的7大品類中位居榜首。



5年前，隸屬上海廣為電器集團的越南特為有限公司也在越南北部開啟“越南製造”之路，生產汽車啟動電瓶線、多功能汽車應急啟動電源等產品。眼下，公司總經理楊勇正為11月招標新建的高精密自動化工廠來回奔忙。

