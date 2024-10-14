﻿刀郎唱出人生感悟　引發老中青共鳴

在演唱會現場，刀郎滄桑的嗓音與深情的歌曲，令人沉醉。（大公報） 中評社香港10月14日電／大公報報導，從成都到廣州，再到南京，火爆的演唱會場面、超多的話題討論……“磨刀”歸來的刀郎，再次收穫無數各年齡段粉絲。刀郎演唱會，正成為一種“文化現象”。對於“刀迷”來說，這不僅僅是一場演出，而是聆聽他們喜愛的音樂詩人用歌聲抒發情感、人生感悟，他們則在音樂中重溫青春、觸摸記憶。



著名文化學者、北京大學中文系教授張頤武在接受大公報訪問時表示，多年來，刀郎從全國各地的民間文化中汲取資源，歌曲主題得到了昇華，以創新方式傳承傳統音樂。如今刀郎的粉絲群體涵蓋了老中青三個年齡層。曲中微妙複雜的人生況味也引起了年輕人的共鳴，滄桑感吸引著許多新的受眾入場。



國慶假期刀郎廣州演唱會，門票早在幾分鐘內便被搶購一空，有超過2.4萬名觀眾現場觀演，沒能入場的歌迷們也毫不氣餒，有的甚至直接爬上樹，爭取一睹偶像風采，以更廣闊的視野參與這場音樂盛宴。網友們笑稱這些歌迷買到了“掛票”，樹上開出了“歌迷花”。



別樹一格 各界熱議“刀郎現象”



就在上周末，刀郎巡演到南京，容納兩萬人的體育館座無虛席，演唱會這兩天，體育館周邊多家酒店房間被訂滿，一房難求。演唱會還帶火了刀郎的故鄉四川資中縣，帶來短期的旅遊熱潮。



“刀郎的歌琅琅上口，有些作品寄托了人生的感悟和感慨，想必這也是他的歌吸引人之處。”張頤武認為，當年，幾乎所有人的車載音樂中都會播放《2002年的第一場雪》，很多人成了刀郎的粉絲。如今，刀郎復出，吸引不少老粉再次追捧。時隔20年，當熟悉的旋律再次響起，熟悉的感覺也回來了。他們聽的是情懷、是故事，也是回憶和青春。

