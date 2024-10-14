江右新跨越：“固本興新”一年間

圖為2024年8月21日拍攝的空中俯瞰江西省九江市琵琶亭。（圖源：新華社） 中評社北京10月14日電／據新華社報導，贛江“惶恐灘”上闖新關，思路一變生態魚身價翻番；江西小芝麻推開“世界大門”，勇闖歐美市場首戰告捷；白居易筆下的“送客碼頭”變身“迎客門戶”，短短一年九江“琵琶亭”景區遊客漲四倍；景德鎮市委書記頻頻“出海”英文演講，向全球推介“千年瓷都”……



2023年10月，習近平總書記到江西考察，為江西高質量發展把脈定向、指路引航。在“走在前、勇爭先、善作為”的目標要求下，江西幹部群眾牢記囑托，解放思想、開拓進取，揚長避短、固本興新，正一步一個腳印把宏偉藍圖變為美好現實，一個個新故事見證著這片土地的新變化。



企業“生死”考驗下的逆襲



一邊是傳統車間，60多個工人揮汗如雨，搬運物料、包裝銅線；一邊是智能車間，無人搬運車自動轉運、全自動包裝。



兩個車間、兩種景象，鷹潭市鉦旺科技有限公司數字化改造卻並非如想象般一帆風順。



“阻力首先來自內部，有人認為改造後要管的設備成倍增加，擔心幹不下來。”公司董事長王凱說，員工有疑慮，管理層也擔心風險。“當時估算，新上一條自動化產線要投500萬元，相當於一個季度利潤，很難下這個決心。”



三年前，公司年營業收入約1億元，這在當時維持運轉不成問題。但隨著行業競爭日趨激烈，生存壓力陡增，要麼打價格戰被“卷死”，要麼“躺平”等死。



“取與舍”的抉擇，不得不讓位於“生與死”的考驗。問題又來了，企業大量流動資金都沉澱在原料上，啟動資金從哪來？

