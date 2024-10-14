問道南中醫：七秩芳華　弦歌不輟

南京中醫藥大學主編的《中藥大辭典》《中醫方劑大辭典》《中華本草》。（圖源：新華社） 中評社北京10月14日電／據新華社報道，九月開學季，一段充滿中藥味的視頻在南京中醫藥大學師生中廣為傳播。視頻中，五位南中醫學子分別用楊梅、黃連、山楂、艾草、鹽巧妙作比，講述他們在大學生活中品嘗到的甘、苦、酸、辛、鹹五味，激發6000多位新生在氤氳藥香間，探尋屬於自己的南中醫味道。



本草五味，各有所利，甘緩、苦堅、酸收、辛散、鹹軟，蘊含辨證論治、和諧共生的中醫智慧，涵養一代代南中醫人潛心中醫藥事業；飽嘗五味，弦歌不輟，編寫新中國中醫藥高等教育的第一套教材，向全國中醫藥院校輸送第一批師資，孕育兩位新中國中醫藥界最早的學部委員，成就學校中國“高等中醫教育的搖籃”之美譽。



岐黃有術，本草無疆。金秋十月，南京中醫藥大學即將迎來70周年校慶。秉持“培養中醫、提高中醫”的初心使命，學校將始終堅持以立德樹人為根本，推動中醫藥在傳承創新中高質量發展，在建設中國特色、中國風格、中國氣派一流中醫藥大學的新征程上闊步前行。



小院出大師



中國科學院院士仝小林是國醫大師周仲瑛的第一位博士生。在他看來，在南中醫求學的經歷是他走向院士道路非常關鍵和重要的一個環節，為他此後研究疾病分期和創新“理法方藥量”的治療方式奠定基礎。



“當時南中醫被稱為小院，小院雖小，教授學問卻不小。”仝小林說，學校有中醫大內科的領軍人周仲瑛、兒科泰鬥江育仁，還有後來被派去籌建北京中醫藥大學的董建華、王綿之等國醫大師，在他們的帶領下，學校的內科、婦科、兒科、溫病、針灸等優勢學科在全國都獨樹一幟。“但南中醫給我的印象卻是十分樸實，師生們都一心向上，學術氛圍濃厚。”



追本溯源，南中醫自1954年成立之初，就積極響應黨中央“培養中醫、提高中醫”的號召，學習研究中醫經典，繼承發揚祖國醫學遺產，做到古為今用。

