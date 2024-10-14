國台辦宣布依法對沈伯洋等台獨實施懲戒

中評社北京10月14日電／據新華社報導，國務院台辦發言人陳斌華10月14日表示，經認真核查甄別兩岸民眾向國台辦征集“台獨”頑固分子線索舉報郵箱舉報的線索信息，決定依法對沈伯洋、曹興誠和“黑熊學院”實施懲戒。



陳斌華表示，經核查，“黑熊學院”在民進黨當局和外部干涉勢力扶持下，打著“講座”、“培訓”、“戶外演練”甚至“親子活動”等幌子，明目張膽培育“暴力台獨分子”，公然從事“台獨”分裂活動，是不折不扣的“台獨”基地。沈伯洋作為“黑熊學院”負責人，有組織有計劃地從事“台獨”分裂活動，大肆宣揚“台獨”分裂謬論，惡意向台灣民眾特別是青少年兜售“台獨”主張和“仇中”思想，廣泛散播台海暴力衝突種子。曹興誠為“黑熊學院”從事分裂國家犯罪活動提供巨額資金支持，賣力鼓吹“以武拒統”、“全民皆兵”，還投資策動拍攝“台獨”題材影視劇，以各種方式灌輸“反中謀獨”的精神毒素。沈、曹“台獨”思想頑固、涉“獨”言論囂張、謀“獨”行徑惡劣、肆意“倚外抗中”，赤裸裸地分裂國家、煽動分裂國家，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益。



陳斌華表示，大陸方面決定將沈伯洋、曹興誠列入“台獨”頑固分子清單，對“黑熊學院”及沈伯洋、曹興誠實施制裁，禁止沈、曹及其家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制“黑熊學院”及沈、曹的關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，決不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，並將依據《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》有關規定，採取其它一切必要的懲治措施，依法終身追責。