新能源車“買車易、修車難”問題如何破解？

中評社北京10月14日電／據新華社報導，不久前，成都新能源車車主李先生發現，NFC車鑰匙無法打開車門，無法啟動車輛。當地一家汽修店工作人員全員出動也束手無策。最後李先生聯繫整車廠遠程處置，才得以啟動車輛。



近年來，我國新能源汽車發展進入快車道，但維修人才不足問題也日益凸顯。不少人感慨新能源汽車“買車易、修車難”。



按照“售後端市場滯後5年”的規律，新能源汽車相對集中的維修期即將到來。維修問題如何破解？“新華視點”記者進行了調查。



修車難、修車貴



陝西寶雞新能源車車主焦浩然告訴記者，當地僅有一家其所購品牌的廠家維保中心，每次去保養幾乎都要排隊。“有一次，車子足足花了半個多月才修好。”



在新能源汽車廠商的售後服務體系之外，遍布大街小巷的傳統汽修門店一般無法維修新能源汽車。



一名新能源汽車維修師，至少需要具備汽車維修工證、電工證兩本證書。重慶市南岸區一家汽修店負責人告訴記者，該門店有8名技師，僅1名技師持有電工證，且門店未獲得任何一家新能源汽車品牌的維修授權，只能從事更換輪胎、外觀改裝、油漆處理或鈑金維修等基礎業務。



另一家汽修店負責人馮川介紹，目前門店維修的車輛中，僅8%至10%的車輛是新能源汽車。“我們也想擴大新能源汽修業務，但車主不會讓我們修‘三電’核心部件，我們也不具備相關能力。”馮川說。

