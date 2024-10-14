古特雷斯：以軍對聯黎部隊的襲擊或構成戰爭罪

中評社北京10月14日電／據央視新聞：當地時間10月13日，聯合國秘書長發言人發布關於聯合國駐黎巴嫩臨時部隊的聲明。在聲明中，古特雷斯明確，聯黎部隊人員及其駐地絕不能成為攻擊目標，對維和人員的襲擊違反了國際法和國際人道主義法，此舉可能構成戰爭罪。



聲明表示，在黎巴嫩南部持續敵對行動的背景下，儘管過去幾天聯合國駐地遭到襲擊並造成多名維和人員受傷，聯黎部隊維和人員仍駐扎在所有駐地，聯合國秘書長古特雷斯向聯黎部隊的敬業人員表示敬意。



古特雷斯重申，必須保證聯合國人員和財產安全，必須始終無條件地尊重聯合國駐地的不可侵犯性。在13日發生的一起令人深感擔憂的事件中，以色列國防軍裝甲車輛故意衝破了聯合國駐地入口。聯黎部隊正在不斷評估和審查所有因素，聯合國特派團正在採取一切可能的措施確保維和人員受到保護。



聯黎部隊在黎巴嫩南部的作用及其存在是由聯合國安理會授權的，在此背景下，聯黎部隊致力於保持執行安理會第1701號決議外交解決方案的能力，這是唯一可能的前進道路。



古特雷斯表示，聯黎部隊人員及其駐地絕不能成為攻擊目標，對維和人員的襲擊違反了國際法和國際人道主義法，此舉可能構成戰爭罪。古特雷斯呼籲包括以色列國防軍在內的各方不要採取任何使聯合國維和人員面臨危險的行動。古特雷斯借此機會再次呼籲停止敵對行動，並呼籲全面執行聯合國安理會第1701號決議。