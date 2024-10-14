西藏：強化巡視整改和成果運用

中評社北京10月14日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，西藏自治區黨委巡視辦會同自治區紀委監委機關、自治區黨委組織部組織3個督查組，對十屆自治區黨委巡視過的日喀則市、自治區交通運輸廳等9個地方和單位巡視整改情況開展實地督導。督查組緊盯政治責任、重點問題，通過綜合運用查閱台賬、實地調研走訪、個別談話等方式，在深入調研瞭解情況基礎上認真研究分析，總結經驗做法，梳理問題困難，開展整改評估。



二十屆中央紀委三次全會強調，建立覆蓋巡視整改全周期的責任體系和制度流程，研究探索整改評估機制、問責機制。西藏自治區黨委深入貫徹落實二十屆中央紀委三次全會精神，持續深化政治巡視，強化巡視整改和成果運用，從嚴從實抓好整改監督，推動巡視工作取得實效。



今年8月，西藏自治區黨委巡視工作領導小組專門研究制定《西藏自治區黨委巡視整改評估辦法》《關於規範西藏自治區黨委巡視整改公開工作的實施辦法》等制度，明確按照“動態化實施、分單位打分、全鏈條評估”的原則，採取日常監督和集中督查相結合的方式，針對責任落實、反饋問題整改和建立長效機制等情況，分別細化評價指標等內容，著力加強對整改進展情況的全面評估，為科學、客觀、公正評價被巡視黨組織整改落實情況提供制度規範。同時，細化市縣兩級黨委及其領導班子、巡視巡察工作領導小組、被巡視巡察黨組織、紀檢監察機關、組織部門及其他有關職能部門責任，切實提升巡視整改工作質效。



“總體來看，被巡視地方和單位能夠加強組織領導，建立健全整改體制機制，巡視整改和成果運用取得了較好效果。”西藏自治區黨委巡視辦有關負責同志介紹，在對巡視整改情況開展實地督導和全面評估的過程中，還發現了一些好的經驗做法。如注重以規範促高效整改，曲水縣在建立整改台賬基礎上，對巡視反饋的50餘項問題逐一建檔成册，定期梳理整改進度、跟進督辦整改落實；注重督導檢查，八宿縣通過工作提醒、下達督辦、實地督導和監督談話等多種方式，堅決壓實整改責任，確保整改成效。

