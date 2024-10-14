昆明健全風腐同查同治機制

中評社北京10月14日電／據中央紀委國家監委網站報導，日前，雲南省昆明市紀委監委通報昆明市西山區人大常委會原主任李增違規接受管理服務對象旅遊安排問題。在查處李增違紀違法案件時，該市紀委監委堅持風腐同查同治，發現李增除利用職權違規干預工程建設、搞權錢交易外，還在節日期間違規接受管理服務對象提供的三亞、西藏旅遊，違規收受管理服務對象送予的香煙等禮品。最終，李增受到開除黨籍處分，調整其享受的退休待遇。



昆明市紀委監委立足職能職責，把握不正之風和腐敗互為表裡、同根同源特徵，健全完善風腐同查同治工作機制，堅決斬斷風腐勾連的利益鏈。



該市紀委監委明確，案件承辦部門凡查腐敗案件必挖作風問題，對正在審查調查的對象，一律核查是否存在違反中央八項規定精神的問題。同時，該市紀委監委從黨員幹部和公職人員違規旅遊、違規吃喝問題著手，著力深挖和查處違規吃喝背後的請托辦事、利益輸送等問題。呈貢區紀委監委強化案件查辦，截至目前查處7個社區22名幹部違紀違法問題，其中13人涉及“四風”問題。



緊盯違規吃喝等頑瘴痼疾，昆明市紀委監委結合酒駕醉駕車輛信息核查工作發現問題，開展違規使用公務加油卡專項整治。聚集市屬國企，開展國企領域違規吃喝問題專項整治。對存在的違規報銷加班餐費、無公函接待、一函多餐等問題，研究糾治措施、深化問題整改。



聚焦重要節日節點，昆明市紀委監委制定印發節日期間紀律作風監督檢查工作方案，對違規收送名貴特產和禮品禮金、公款旅遊、公車私用、違規公款吃喝等問題，組織開展專項監督、隨機抽查、明察暗訪等，通過不斷完善教育提醒、通報曝光、監督檢查、督促整改工作機制，深挖徹查頂風違紀、隱形變異問題。