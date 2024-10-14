南昌市紀委監委舉辦紀法研討沙龍

中評社北京10月14日電／據中央紀委國家監委網站報導，日前，江西省南昌市紀委監委舉辦第三期紀法研討沙龍活動，市紀委監委第四室副主任袁斌在參加活動後深有感觸地說道：“此次紀法研討沙龍活動圍繞受賄罪中利用職務上的便利謀取利益的認定問題展開，解決了我們在監督辦案過程中的一些困惑，很及時、很管用。”



南昌市紀委監委聚焦實戰練精兵，圍繞工作中遇到的難點和堵點，舉辦紀法研討沙龍活動，市紀委監委第一至十室負責同志、業務骨幹、專案組成員參加。目前，該市紀委監委分別圍繞新型腐敗和隱性腐敗探析、放貸收息型受賄認定思路等主題舉辦了3期紀法研討沙龍活動，近200人次參與研討交流。



為確保研討主題的實效性、針對性，該市紀委監委組織部與各專案組充分溝通，通過調查問卷、個別談話等形式瞭解辦案人員需求，“點單式”設置培訓課程。



“首要的是區分正常民間借貸還是放貸收息型受賄犯罪……”在第二期研討現場，主講的市紀委監委第九室負責同志以查辦的案件為例，從爭議焦點、認定思路等方面，對放貸收息型受賄認定思路作專題分享。



除主講者作專題分享外，研討活動還設計了交流探討、互動答疑等環節，最後由主持研討的委領導小結講評。在交流研討環節，市紀委監委第一至十室負責同志圍繞主題，結合各自監督行業領域的特點和典型案例，深入研討交流，共同出謀劃策。在互動答疑環節，聚焦實踐過程中遇到的問題，以及會前收集的問題，參加活動人員現場提問，業務專家進行答疑解惑。



今年以來，南昌市紀委監委按照全省紀檢監察幹部一體化培養要求，結合自身實際制定印發《全市紀檢監察幹部能力提升“千帆計劃”三年行動方案》，細化培養舉措，明確“施工圖”，緊貼實戰練兵需要，聚焦監督檢查、審查調查、案件審理等專業能力提升，通過開展“業務大比武”、新入職幹部培訓以及各領域專項培訓等，不斷夯實幹部政治理論素養，提高紀法業務水平。此外，探索拓寬幹部培養渠道，統籌安排紀檢監察幹部到監督檢查、審查調查、巡視巡察一線歷練，通過“師傅帶徒弟學”“相互學”等方式，使更多紀檢監察幹部在實踐中增長才幹。