貴州以有力監督助推營商環境優化

中評社北京10月14日電／據中央紀委國家監委網站報導，貴州深入整治損害營商環境突出問題，靶向施策打通堵點卡點；山東公開曝光4起損害營商環境典型問題，強化震懾；重慶聚焦損害營商環境不正之風和腐敗問題，暢通“線上＋線下”問題反映渠道……多地紀檢監察機關向損害營商環境的行為“亮劍”，體現了對損害營商環境行為“零容忍”的鮮明態度，釋放了以有力有效監督助推營商環境持續優化的強烈信號。



黨的二十屆三中全會提出，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。二十屆中央紀委三次全會強調突出“兩個維護”深化政治監督，要求緊緊圍繞黨中央大政方針和習近平總書記重要指示批示加強政治監督。紀檢監察機關要胸懷“國之大者”，堅持黨中央重大決策部署到哪裡，政治監督就跟進到哪裡，在政治監督具體化、精準化、常態化上下更大功夫，為打造良好營商環境提供堅強保障。



強化政治監督，推動主體責任、監督責任、監管責任協同落實。把貫徹落實習近平總書記關於優化營商環境的重要指示批示精神和黨中央優化營商環境重大決策部署情況，納入政治監督台賬。立足職責定位，明確監督要求，細化監督內容，督促推動各級黨組織和相關職能部門進一步提高政治意識、大局意識，切實增強責任感、緊迫感，在破解審批堵點、培育經營主體、提升政務服務質量等方面不斷取得新進步。找准切入點和著力點，聚焦政策落實不到位、政務服務不作為、行政執法不規範、政商關係親清不分等問題，強化跟進監督、精準監督、全程監督。創新監督方式，提升監督質效，運用大數據、雲計算等技術手段，對重點領域和關鍵環節加強監督，有效破除營商環境“中梗阻”。把優化營商環境作為巡視巡察的重要內容，緊盯群眾反映強烈、經營主體困擾、嚴重制約發展的突出問題，監督推動整改落實。



抓住案件查辦這個關鍵，重拳糾治損害營商環境的不正之風和腐敗問題。積極拓展損害營商環境問題線索的來源渠道，善於通過日常監督、信訪舉報、巡視巡察、部門協作、監督平台等途徑篩選有價值的問題線索，並組織精幹力量對相關問題線索起底。建立健全損害營商環境問題線索快速移送機制，優先受理、快速處置、限時辦結。緊盯權力集中、資金密集、資源富集的部門和行業，嚴肅懲治黨員幹部與企業交往過程中吃拿卡要、官商勾結、利益輸送等行為，並對典型案例進行公開通報曝光，形成有力震懾。堅持風腐同查同治，對破壞營商環境的不正之風和腐敗問題嚴管嚴治、露頭就打，深挖損害營商環境背後的腐敗問題和形式主義、官僚主義問題，深入整治庸懶散浮拖等作風頑疾，以優良作風助推營商環境不斷優化升級。



堅持正風肅紀反腐一起抓，把監督、辦案、整改、治理貫通起來。把著力點放在淨化政治生態、優化營商環境上，通過主動監督、精準監督，進一步壓縮權力尋租空間，減少權力對微觀經濟活動的不當干預，防範商品交換原則向黨內滲透，推動構建親清新型政商關係。深化以案促改、以案促治，對案件查辦中暴露出的普遍性、深層次問題，從制度機制上找原因、提對策，推動審批監管、資源交易、工程建設等重點領域深化改革，破解影響營商環境的體制性障礙、機制性梗阻、制度性漏洞。教育引導黨員幹部用黨的創新理論武裝頭腦，不斷提升黨性修養和思想境界，牢固樹立服務意識和親清政商觀念，既守住底線、規範用權，又靠前服務、主動作為，爭做優化營商環境的引領者、踐行者和推動者。