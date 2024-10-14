遼寧鐵嶺聚焦低保政策落實

中評社北京10月14日電／據中央紀委國家監委網站報導，“這回好了，倆孩子上學的錢不用愁了，我這心裡也敞亮多了。”日前，遼寧省鐵嶺市西豐縣紀委監委工作人員到明德滿族鄉明德村回訪時，村民張某這樣說道。



此前，西豐縣紀委監委工作人員通過一線走訪摸排和大數據監測比對，發現張某一家無固定經濟收入、生活異常困難，卻未享受到政府的最低生活保障。該縣紀委監委隨即督導縣民政部門和明德鄉核實有關情況，在確認無誤後，張某兩個正在上學的孩子被及時納入低保救助範圍。



聚焦低保政策落實問題，鐵嶺市紀委監委部署開展專項整治，督促民政部門展開“起底式”“拉網式”自查自糾，重點圍繞“發現救助困難群眾不及時，脫保漏保、保障不到位，監管不力、審核不嚴，應保未保、應退未退、‘人情保’‘關係保’，以及社會救助保障工作中日常動態監測監管不到位、審核把關不嚴、資金管理使用不規範”等情況，精準監督、靶向施治，著力打通政策落實中的痛點難點堵點。



專項整治中，鐵嶺市紀委監委緊盯社會救助資金申請、受理、審批、發放等重點環節強化監督，督促市民政局制發實行救助家庭信息定期比對工作的通知，推動各縣（市、區）民政部門結合本地實際，通過“大數據＋實地走訪”方式開展排查工作，及時清退因家庭收入和財產超出政策規定不符合保障條件的救助對象。“既要做好加法，通過監督推動相關部門真正為困難群眾提供及時有效的救助；也要做好減法，精準清理不符合條件的低保對象。”鐵嶺市紀委監委相關負責同志表示。



專項整治開展以來，鐵嶺市紀委監委督導市民政部門對全市9.9萬名在保城鄉低保對象和特困人員開展戶籍、車輛、不動產、社保、工商、殯葬及銀行金融等12類信息比對工作，共計比對信息118.8萬人次，發出預警信息4381條；經實際復核，監督推動動態退出低保對象1764戶、2035人，新納入低保對象3162人，切實做到應保盡保，應退盡退。



鐵嶺市紀委監委堅持“查改治”一體推進，全面梳理排查低保領域問題線索，精準提出處置意見，跟蹤強化交辦督辦。對重點問題線索提級辦理、直查直辦，深挖徹查背後的責任、作風和腐敗問題。“群眾利益無小事，我們將持續推動監督力量下沉，靶向糾治在社會救助資金落實中存在的腐敗和作風問題，加大查處和通報曝光力度，以精準監督織密民生保障網，讓群眾切身感受到困難有人幫、問題有人管。”鐵嶺市紀委監委有關負責同志表示。