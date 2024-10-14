日本第九輪福島核污染水排海結束

中評社北京10月14日電／據央視新聞報導，日本東京電力公司當地時間14日稱，福島第一核電站第九輪核污染水排海已於當天結束。本輪核污染水排海自9月26日開始，排放總量約為7800噸。



去年8月，日方不顧國際社會普遍質疑和有關國家強烈反對，強行啟動並不斷推進自2011年福島核事故以來積累的134萬噸核污染水排海。對此，日本民眾及專家表示，日本政府和東京電力公司在未能確保安全可靠的情況下，不斷向海洋傾倒核污染水的行徑，是一種極不負責任的行為，令人憤慨。