近20國駐華使節“做客”大美青海

中評社北京10月14日電／據新華社報導，這裡是三江之源，這裡是大美青海。



10月9日至12日，聖多美和普林西比、拉脫維亞、亞美尼亞、斯里蘭卡等近20國駐華使節走進青海，在中國西部體驗發展活力，在青藏高原感受綠色生機。



青海是長江、黃河、瀾滄江的發源地，有“中華水塔”美譽。金秋十月，駐華使節在青海湖畔、光伏園區和自然資源博物館等地，感受青海綠色發展。



“博物館就像一扇窗口，展示著青海及整個青藏高原的生態價值。三江之源發育出的水系哺育著流域各國民眾，青藏高原的生態變化會引起中國、亞洲乃至全球的‘蝴蝶效應’”。聖多美和普林西比駐華大使伊莎貝爾·多明戈斯在參觀完青海省自然資源博物館後如是說。



9日，在該博物館內，駐華使節們瞭解了青海山川、河流、冰川、生物、礦產等豐富自然資源和生態文明建設成果，感受“大美青海、自然之窗”的獨特魅力。



青海省海南藏族自治州共和縣位於青海湖南岸。2012年，立足得天獨厚的光照資源、大面積荒漠化土地資源和黃河上游水電資源，海南州大力推進千萬千瓦級新能源基地建設。短短幾年間，塔拉灘光伏發電園區，光伏、風電、光熱企業紛紛入駐。



板上發電、板下牧羊。2015年，首批入駐園區的國家電投集團黃河上游水電開發有限責任公司與當地簽訂協議，過去守著黃河嘆氣的塔拉灘人成了“牧光互補＋水光互補”新發展模式的見證人。

