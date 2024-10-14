存量房貸利率將批量調整　百萬房貸月供減少

中評社北京10月14日電／據經濟參考報報導，“看到銀行發布利率下調的消息，我很高興。銀行App顯示我二套房的貸款利率將從5.2%降到3.65%，這樣我的月供能少還1300多元，減輕不少負擔。”武漢的鄒先生告訴記者。日前，20多家銀行密集發布存量房貸利率調整細則，確定將於10月25日對存量個人房貸利率進行批量調整。與此同時，多家銀行已在App中上架存量房貸業務專屬模塊，部分銀行目前已可查詢利率下調具體情況。



本次批量調整後，借款人究竟可以省下多少錢？以100萬元、30年期的貸款為例，選擇等額本息還款方式，目前LPR（貸款市場報價利率）為3.85%，調整後每個月可以少還約170元人民幣。



根據各行發布的公告，本次納入調整的貸款包括兩種，第一種是採用浮動利率，且約定利率高於LPR－30BP（基點）的貸款，如果以最新的LPR考察，那就是約定利率高於3.55%的貸款；第二種是採用基準利率或固定利率的貸款，且實際執行利率高於最近一個月的LPR－30BP，即高於3.55%的貸款。



據某銀行工作人員介紹，浮動利率的存量房貸調整將由銀行統一進行批量調整，不需要客戶提出申請。如果貸款人的存量房貸利率已經低於貸款市場報價利率LPR－30BP，將不作調整。對於固定利率存量房貸，需要先行轉換為貸款市場報價利率LPR加減點的浮動利率，之後銀行就會直接進行調整。



針對存量固定利率和基準利率住房貸款，多家銀行表示客戶需向銀行申請調整利率定價方式。需要申請“固轉浮”的客戶，自2024年10月12日（含）起，就可以通過各家銀行的手機銀行、個貸小程序等官網線上渠道，按照系統提示自助辦理，也可聯繫貸款經辦機構申請辦理。

