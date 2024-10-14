點線面破局中小企業數字化

中評社北京10月14日電／據新華社報導，企業戰略定位不清晰、數字化轉型方向不明確、業務與數字技術融合不足、人才隊伍數字素養不高以及數字化投入資金有限……一直以來，中小企業數字化面臨諸多挑戰。



經過對家電、電子元器件、裝備、醫藥、汽車零配件、食品等行業的深入實地調研，記者觀察到並見證了部分走在前列的中小企業如何圍繞“點”“線”“面”三個層面大膽探索數字化轉型之路。



“點”：關鍵業務場景數字化轉型



在數字化轉型的征途上，中小企業常因資金與技術的雙重制約，在生產、銷售、採購等核心環節遭遇技術選型之困和實施周期之長。調研顯示，人工智能、5G及區塊鏈等新一代信息通信技術，正在逐步滲透至產品生命周期管理、生產過程優化、產業鏈供應鏈協同及智能決策支持等關鍵領域，推動企業實現深度數字化升級。



在光纖預制棒行業，技術含量高、生產流程複雜一直是企業面臨的挑戰。長期以來，該行業一直受到生產要素繁多、工序繁瑣以及產品質量不穩定的困擾。



“為瞭解決這些問題，我們建立了數字化工業大數據平台，並創新性地設計了三循環迭代質量管理模式。通過對生產全流程和全要素數據進行動態分析，我們不斷優化工藝，實現了光纖預制棒成品率的顯著躍升，達到了98.5%，製造成本降低了30%以上，技術和品質達到了國際先進水平。”武漢烽火銳拓科技有限公司正高級工程師劉志堅向記者介紹。

