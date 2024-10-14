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青海省委常委、政法委書記楊發森接受審查
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2024-10-14 16:31:58
中評社北京10月14日電／據新華社報導，青海省委常委、政法委書記楊發森涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。
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