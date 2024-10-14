前三季度中國外貿數據出爐　穩增長態勢延續

中評社香港10月14日電／中國海關總署14日發佈數據顯示，2024年前三季度，中國貨物貿易進出口總值32.33萬億元，歷史同期首破32萬億元，同比增長5.3%。



其中進口13.71萬億元，同比增長4.1%，出口18.62萬億元，增長6.2%，增速較前8個月分別放緩0.6和0.7個百分點。



新華社報導，海關總署副署長王令浚在當天國新辦舉行的新聞發佈會上表示，當前內外部環境更加錯綜複雜，我國外貿發展面臨一些挑戰，總體看，得益於供需兩方面的推動，進出口保持穩定增長，而且三個季度進出口規模均超過10萬億元，這在歷史同期也是首次。



從國內看，出口產品結構持續優化。前三季度，中國出口機電產品11.03萬億元，同比增長8%，佔出口比重近六成。其中，高端裝備、集成電路、汽車、家用電器出口分別增長43.4%、22%、22.5%、15.5%。



各類經營主體保持活躍。前三季度，中國最大的外貿經營主體——民營企業進出口17.78萬億元，同比增長9.4%，對整體外貿增長的貢獻率達到93.8%；外商投資企業進出口增長1.1%，連續兩個季度增長。



在工業生產和消費市場平穩增長帶動下，前三季度，中國大宗商品進口量同比增加5%。其中，原油、天然氣和煤炭等能源產品9.01億噸，增加4.8%；鐵、鋁等金屬礦砂11.38億噸，增加4.9%。同期，消費品進口超過1.3萬億元。



從國際看，市場多元化穩步推進。前三季度，中國與全球160多個國家和地區貿易實現增長。其中，對歐盟、美國等傳統伙伴進出口同比分別增長0.9%、4.2%。



同期，中國對共建“一帶一路”國家進出口15.21萬億元，同比增長6.3%，佔比提升至47.1%；對其他金磚國家進出口增長5.1%；對《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）其他成員國進出口增長4.5%，其中對東盟進出口增長9.4%。



王令浚表示，我國經濟的基本面及市場廣闊、韌性強、潛力大的有利條件並未改變，隨著存量政策和增量政策接續發力，外貿發展積極因素累積增多，四季度進出口穩增長有基礎、有支撐。