遼寧省原副省長王大偉一審被判死緩

中評社北京10月14日電／央視新聞報導，2024年10月14日，湖北省襄陽市中級人民法院一審公開宣判遼寧省政府原黨組成員、副省長，省公安廳原黨委書記、廳長王大偉受賄一案，對被告人王大偉以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。對王大偉受賄所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。不足部分繼續追繳。



經審理查明：2008年至2022年，被告人王大偉利用擔任黑龍江省哈爾濱市委常委、政法委書記，黑龍江省公安廳黨委副書記、副廳長，遼寧省公安廳黨委書記、廳長，遼寧省人民政府黨組成員、省長助理、副省長等職務上的便利以及利用職權或者地位形成的便利條件，為遼寧忠旺集團有限公司、遼寧紅運投資（集團）有限公司、孟冰等單位和個人在企業經營、案件處理以及職務提拔、調整等事項上提供幫助，直接或者通過他人非法收受上述單位和個人給予的錢款、汽車等財物，共計折合人民幣5.55億餘元。



襄陽市中級人民法院認為，被告人王大偉的行為構成受賄罪。王大偉收受賄賂後為多人謀取職務提拔、調整，利用職權插手案件，受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，使國家和人民利益遭受特別重大損失，論罪應當判處死刑。鑒於王大偉具有重大立功表現，到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄所得及孳息已大部分追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法對其判處死刑，可不立即執行。根據其犯罪事實和情節，決定在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。法庭遂作出上述判決。