國台辦：軍演是對賴清德編造台獨謬論的懲戒

中評社北京10月14日電／國務院台辦發言人陳斌華14日表示，中國人民解放軍東部戰區今天組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島南部、台島以東，開展“聯合利劍－2024B”演習，是對賴清德不斷編造“台獨”謬論、宣揚分裂主張的堅決懲戒，是對“台獨”分裂勢力謀“獨”挑釁的有力震懾，是捍衞國家主權和領土完整的正義之舉。



他指出，賴清德上台以來，頑固堅持“台獨”分裂立場，大肆販賣其“台獨”主張，嚴重挑釁一個中國原則，勾連外部勢力不斷進行謀“獨”挑釁，嚴重破壞兩岸關係，嚴重威脅台海和平穩定。“台獨”與台海和平水火不容，如果賴清德當局執迷不悟，繼續謀“獨”挑釁，將把台灣民眾推向災難深淵。



陳斌華表示，國家統一是不可阻擋的歷史大勢，是不容挑戰的民族大義。我們解決台灣問題、完成國家統一的意志堅如磐石，維護國家主權和領土完整的能力堅不可摧，懲治謀“獨”挑釁、粉碎分裂圖謀的行動堅決有力。我們的反制措施針對的是“台獨”分子的分裂行徑和外部勢力干涉，絕非針對廣大台灣同胞。希望廣大台灣同胞堅守民族大義、順應歷史大勢，充分認清“台獨”分裂的極端危險性、危害性，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，堅定守護中華民族共同家園，與大陸同胞攜手共創國家統一、民族復興的美好未來。