中評與社科院亞太與全球戰略研究院共商合作

會談現場（中評社 海涵攝） 中評社北京10月16日電（中評社報導組）中國社會科學院亞太與全球戰略研究院研究員、中國周邊與全球戰略研究室主任王俊生10月14日下午接待了前來拜會的中國評論通訊社助理總編輯、國際部主任、中評智庫基金會研究員郭至君一行，並舉行會談，共商合作。



郭至君介紹了中評社的整體組織構架以及中評智庫基金會舉辦的特色活動。她表示，期待未來能與中國社會科學院亞太與全球戰略研究院開展形式多樣、豐富的學術交流活動。



王俊生歡迎中評社一行的來訪，對中評社、中評智庫工作效率高、直面真問題的特點表示讚賞，期待與中評社、中評智庫加強合作，開展更多形式多樣的交流互動。



參與會談的還有中國社會科學院亞太與全球戰略研究院研究員楊曉萍、助理研究員秦升。中評社北京記者站副站長海涵也參加了會談。



中國社會科學院亞太與全球戰略研究院（簡稱：全球戰略院）（National Institute Of International Strategy，CASS；簡稱：NIIS，CASS）是從黨和國家大局出發，為落實中國社會科學院三個定位要求而組建的跨學科、綜合性、創新型學術思想庫。全球戰略院在院黨組領導下，以馬克思主義為指導，堅持正確的政治方向和學術導向，遵循黨中央的對外方針政策，體現中國意識與全球視角，以我國對外關係領域、國際關係領域中的重大理論與現實問題為主攻方向，集中院內外力量開展綜合性國際戰略研究，以代表國家水準、具有世界影響的研究成果服務於黨和國家的決策，擴大我國在國際社會的話語權。

