中評鏡頭：兩岸媒體人訪司馬遷祠

司馬遷祠（中評社 盧哲攝） 中評社韓城10月15日電（記者 盧哲）正在陝西參加“多彩三秦 美麗陝西”兩岸媒體采風活動的兩岸媒體人14日來到位於韓城市的司馬遷祠。韓城文化學者賈雪芹為參觀團講解。賈雪芹還寄語台灣朋友，作為炎黃子孫，大家都去讀讀史記，瞭解自己來源於何處、祖先都走過了什麼樣的路，“這樣你也會知道你的未來在哪裡，你應該做一些什麼樣的事”。



司馬遷祠，俗稱司馬廟，是為紀念我國著名史學家司馬遷而建的祠墓。司馬遷，字子長，是西漢左馮翊夏陽（今陝西韓城）人，司馬遷祠坐落在他的故鄉——韓城市南10公里芝川鎮的韓奕坡懸崖上，始建於西晉永嘉4年。1982年2月，國務院公布為全國重點文物保護單位。司馬遷祠墓建築自坡下至頂端，依崖就勢，層遞而上。登其巔，可東望滔滔黃河，西眺巍巍梁山，南瞰古魏長城，北觀芝水長流，可謂山環水抱，氣象萬千。



兩岸媒體人參觀團隨司馬古道沿坡而上。司馬古道原名韓奕坡，因司馬遷祠建於其北側，又稱司馬坡。據傳其最早修建於春秋戰國時期，為晉(魏)國的河西要道，秦王朝建立以後，為韓城及其周邊地區通往長安的必經之路。現存石條為北宋時鋪設，原長1500米，現僅存300餘米，歷經800餘年的雨水衝刷、風化及人走車碾，昔日平整的石條已凹凸不平，遠看像一個個石枕頭大大小小地鋪成一條路。學者賈雪芹在為參觀團講解時說，石條上清晰而眾多的車轍是這裡曾經繁華的歷史鑒證。至今，在韓城仍流傳著一句話，意思是韓城這個地方考取功名、為官之人較多：“下了司馬坡，秀才比驢多”，是人才輩出的好地方。